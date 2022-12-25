شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام طارق العشرى مع سموحة قبل مواجهة الأهلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة سموحة المقرر لها السابعة مساء اليوم الاحد على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

طالب طارق العشرى المدير الفني لسموحة لاعبيه بضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الاهلى الليلة مشدداً على ضرورة إستغلال أنصاف الفرص لهز شباك محمد الشناوى.

وطالب طارق العشري اللاعبين بالتركيز والأداء الرجولي أمام الأهلي مؤكدًا على أن المباراة صعبه ولكنها ليست بالمستحيلة ، ويعود لصفوف فريق سموحه خالد عبد الفتاح المدافع الأيمن عقب غيابه عن مباراة الاتحاد للإيقاف .

وخاض طارق العشري، مع الموج الأزرق 8 مباريات، فاز خلالها فى مباراة واحدة، وتعادل فى 4 مباريات، وخسر 3 لقاءات.

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في مباراة ولم يخسر وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه أربعة أهداف ، في المقابل يحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

وحقق الأهلى فوزاً على فاركو بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر سموحة من الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في نفس الجولة.