شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 25-12-2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها، كاف يعلن مواعيد مباريات منتخب الشباب في بطولة أمم أفريقيا.
كاف يعلن مواعيد مباريات منتخب الشباب في بطولة أمم أفريقيا
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" مواعيد مباريات منتخب مصر للشباب في بطولة أمم افريقيا تحت 20 سنة التي ستقام في مصر خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.
بدأ مسئولى نادى بيراميدز، فتح ملف تسويق أحمد فتحى الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل، خاصة فى ظل عدم اعتماد الجهاز الفنى بقيادة اليونانى تاكيس جونياس على اللاعب.
تأكيدا لليوم السابع.. إنبي يعلن تعيين طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق
قرر مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة أيمن الشريعى تعيين طلعت يوسف المدير الفني الأسبق للإسماعيلى مديراً فنياً لفريق إنبى لمدة موسمين، ووقع طلعت يوسف، على عقود تدريب فريق إنبى اليوم الأحد بعد الاتفاق مع مسئولي النادى البترولى على كافة الأمور المادية والتعاقدية.