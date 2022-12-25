7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد

بدأ مسئولى نادى بيراميدز، فتح ملف تسويق أحمد فتحى الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل، خاصة فى ظل عدم اعتماد الجهاز الفنى بقيادة اليونانى تاكيس جونياس على اللاعب.

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