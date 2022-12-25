شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين يسجلون غيابا عن الزمالك أمام المقاولون العرب اليوم بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا جهود ستة لاعبين فى مباراة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة مساء اليوم الاحد على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصرى

ويغيب عن الزمالك الليلة كل من مصطفى شلبى وإبراهيما نداى ومحمد عبد الشافى ومحمود حمدى الونش للإصابة ويوسف أوباما وعبد الله جمعة لأسباب فنية.

وتضم القائمة كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - يوسف حسن - سيف الدين الجزيري.

من جانبه حذر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، من خطورة ذئاب الجبل، ورغبته القوية في تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاثة، مؤكدًا إن لاعبوه مطالبين بالتركيز طوال شوطي اللقاء، والعمل على ترجمة السيطرة والاستحواذ لأهداف، مع التأمين الدفاعي الجيد

وكان الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.