شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف حسن يقود هجوم الزمالك أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المقاولون العرب المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الأحد في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من..

حراسة المرمى.. محمد عواد

الدفاع.. محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبدالمجيد - أحمد فتوح

خط الوسط: عمر جابر - محمد أشرف روقا - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم: يوسف حسن - يوسف أسامة نبيه.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وحمزة المثلوثي و سيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد دونجا و عمرو السيسي ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيف جعفر وسيف الدين الجزيري وسامسون أكينولا.

يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات حقق الفوز في 6 مواجهات، وتعادل في 2، ولم يخسر أي لقاء، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 3 أهداف، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 7 برصيد 11 نقطة، حصدها من 8 مواجهات، حقق الفوز في 2 وتعادل في 5، وخسر لقاء وحيدا، وسجل لاعبوه 8 أهداف، وسكنت شباكه 8.