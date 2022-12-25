شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج 24 مباراة جمعت الأهلى مع سموحة قبل لقاء الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الأحد لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلى مع سموحة على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة مثيرة لن تنقصها المتعة الكروية

24 مواجهة بين الأهلى وسموحة فى الدورى حقق المارد الأحمر 13 فوزا مقابل أربعة انتصارات لسموحة، فيما انتهت سبعة مباريات بالتعادل بواقع خمسة تعادلات إيجايبة ومباراتين بالتعادل السلبى، وسجل المارد الأحمر 40 هدفا فى شباك سموحة بينما تلقت شباكه 22 هدفا.

عبد الله السعيد لاعب بيراميدز هو هداف الأهلى فى شباك سموحة برصيد ثمانية أهداف، بينما إسلام محارب لاعب الأهلى الحالى هو هداف سموحة فى شباك الأهلى برصيد 4 أهداف.

نجح الأهلى فى الخروج بشباك نظيفة فى 9 مواجهات أمام سموحة بالدورى، فيما حافظ سموحة على نظافة شباكه فى 4 مباريات، حقق الأهلى الفوز ذهاباً وإياباً على سموحة في موسمين.

4 مباريات هى عمر أطول سلسلة انتصارات للأهلى على حساب سموحة، بينما كانت 8 مباريات هى عمر سلسلة لا هزيمة للمارد الأحمر أمام الفريق السكندرى مقابل مباراتين لسموحة.