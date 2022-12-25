شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتقدم على الإسماعيلى بهدف جريندو فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق الإسماعيلي أمام نظيره المصري البورسعيدي، متأخرًا بهدف دون رد، سجله جريندو في الدقيقة الثامنة من زمن المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقامة على استاد برج العرب بالإسكندرية.

جاء الهدف بعد تمريرة بينية متقنة من وسط الملعب عن طريق إلياس الجلاسي إلى داخل منطقة جزاء تجاه محمد عبد اللطيف جريندو المنطلق بشكل سريع خلف المدافعين والذي استقبل الكرة بتسديدة رائعة وضعت الكرة داخل شباك الحارس محمد كوكو.

وجاء تشكيل المصري كالتالي: "حارس: محمود جاد، الدفاع: محمد فوزي جاد، إسلام أبو سليمة، عماد الدين بوبكر، عمرو السعداوي، والوسط: إيزي إيميكا، عمرو موسى، وأمامهما: عبد الرحيم دغموم، إلياس الجلاسي، محمد عبد اللطيف "جريندو"، الهجوم: فرانك إيتوجا".

فيما جاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالي : "حارس المرمى .. محمد كوكو، وخط الدفاع محمد دسوقي ومحمد هاشم ومحمد نصر وحمدي النقاز، وخط الوسط عمر الوحش وعماد حمدي، أمامهما أحمد مدبولي وصالح جمعه وياو أنور، خط الهجوم .. باسم مرسي".

يدخل الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث حقق الإسماعيلي الفوز على انبي بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، فيما تعادل فريق المصري مع المقاولون العرب بهدف لمثله.

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، حيث حقق الفوز فى لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

ويحتل فريق المصري المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، حيث حقق الفوز فى لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف.