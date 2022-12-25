شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج الزمالك مع صافرة عبد العزيز السيد قبل لقاء المقاولون الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا تحدياً جديداً حينما يحل ضيفاً على نظيره المقاولون العرب بالدوري بحثاًَ عن إستمرار قطار الانتصارات بعد مباراة حرس الحدود التى فاز فيها الابيض برباعية نظيفة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الإنجليزي مارك كلاتينبرج، أسماء طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمقاولون العرب كالتالى : عبد العزيز السيد حكم ساحة، ويعاونه المساعد الأول أحمد توفيق طلب والمساعد الثاني محمد عبد المجيد، والحكم الرابع جلال أحمد، وعلاء صبري حكم فيديو، أحمد بكر مساعد حكم فيديو.

وأدار عبد العزيز السيد 4 مباريات للزمالك قبل لقاء اليوم لم يخسر فيهم الفارس الابيض بينما أدار 6 مباريات لذئاب الجبل حققوا الفوز فى لقاء وخسروا ثلاثة وتعادلوا فى مباراتين.

وتحفل مواجهات الزمالك والمقاولون بالإثارة والمتعة دائماً، ويرجع آخر فوز حققه المقاولون على الفريق الأبيض إلى 27 أغسطس 2020، أى قبل 849 يوماً، ما يعادل سنتين و3 أشهر و28 يوماً، وذلك عندما فجر المقاولون بقيادة عماد النحاس مدرب ذئاب الجبل وقتها مفاجأة بالفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى لقاء مثير، حيث كان المقاولون متأخراً بهدف وتعرض لطرد أحد مدافعيه ليستكمل اللقاء بـ 10 لاعبين، إلا أنه نجح فى خطف الفوز بالدقائق الأخيرة.

واستهل المقاولون العرب مشواره في الدوري بالتعادل مع غزل المحلة بهدف لمثله، ثم تعادل سلبياً مع فيوتشر ثم فاركو، وفاز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتلقى أول هزيمة بهدفين نظيفين أمام بيراميدز، وتعادل مع سموحة سلبياً ثم فاز على إنبي بنتيجة 3/2، قبل أن يتعادل مع النادي المصري بهدفين لمثلهما في الجولة الثامنة من الدوري.