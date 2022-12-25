شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ العد التنازلى لموعد استضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة، والمقرر اجرائها في الربع الأول من العام المقبل.

ما هي المنتخبات المشاركة؟

يشارك في البطولة بجانب المنتخب المصري المضيف كل من نيجيريا وبنين والسنغال وجامبيا وزامبيا وموزمبيق وأوغندا وجنوب السودان وتونس ووسط أفريقيا وجمهورية الكونغو.

ما هي مجموعة مصر في البطولة؟

ج: أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن و قوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق و السنغال و نيجيريا

متى تنطلق البطولة؟

ج: من المقرر إقامة بطولة أمم أفريقيا للشباب في مصر بين 19 فبراير المقبل وحتى 12 مارس 2023، والمؤهلة بدورها لكأس العالم في أندونيسيا.

متي يبدأ المنتخب مشواره في البطولة؟

ج: يبدآ المنتخب مبارياته يوم 19 فبراير بمواجهة موزمبيق في مباراة الافتتاح .

ما هي منتخبات المجموعتين الأخيرتين؟

ج: هناك مجموعتين غير مجموعة منتخب مصر، المجموعة الثانية ضمت اوغندا و افريقيا الوسطى و جنوب السودان و الكونغو، والمجموعة الثالثة ضمت جامبيا و تونس و بنين و زامبيا .

كيف تتأهل المنتخبات للدور الثاني؟

ج: يصعد أول وثاني من كل مجموعة للدور التالي في بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب بالإضافة إلى أفضل منتخبين بالمركز الثالث في المجموعات.

ما هي الملاعب التي تحتضن البطولة؟

ج: تستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلي وهي استاد القاهرة واستاد الإسكندرية واستاد هيئة قناة السويس.