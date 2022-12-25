شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على سموحة في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تحدياً جديداً اليوم حينما يستضيف تظيره سموحة بالدوري بحثاً عن مواصلة الانتصارات فى المسابقة بعد الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة للمسابقة.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 28.53 مليون يورو فيما تساوى القيمة التسويقية لسموحة 5.35 مليون يورو.

ويستعيد فريق الاهلى جهود نجمه محمد عبد المنعم أمام سموحة بعد انتهاء الإيقاف فيما يستمر غياب الثلاثى بيرسى تاو وطاهر محمد طاهر وعمار حمدى بسبب الإصابة ويغيب أيضاً أكرم توفيق بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبى.

في المقابل ، طالب طارق العشرى المدير الفني لسموحة لاعبيه بضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الاهلى الليلة مشدداً على ضرورة إستغلال أنصاف الفرص لهز شباك محمد الشناوى.

وطالب طارق العشري اللاعبين بالتركيز والأداء الرجولي أمام الأهلي مؤكدًا على أن المباراة صعبه ولكنها ليست بالمستحيلة ، ويعود لصفوف فريق سموحه خالد عبد الفتاح المدافع الأيمن عقب غيابه عن مباراة الاتحاد للإيقاف .