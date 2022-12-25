شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب شوقى غريب أمام الزمالك قبل صدام الجبل الأخضر اليوم.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادي المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لشوقي غريب المدير الفني للفريق، لخوض مباراة قوية، عندما يصطدم بنظيره نادي الزمالك، في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الاحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية، في اللقاء الذي يقام على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويمتلك شوقي غريب، المدير الفني لذئاب الجبل، تاريخاً حافلاً في مواجهات القلعة البيضاء، وذلك خلال تدريبه لـ 4 فرق مختلفة، قبل توليه المسئولية الفنية للمقاولون العرب، والتقى غريب مع الزمالك في 6 مباريات سابقة، حقق فاز في مباراتين وخسر 4 أخرى، ولم تشهد مواجهات غريب مع الزمالك أي تعادلات.

وسجلت فرق شوقي غريب 8 أهداف في شباك الزمالك، بينما سجل الزمالك 10 أهدف في فرق شوقي غريب، وجاءت مواجهات شوقي غريب مع الزمالك كالتالي:

1ـ مع الإنتاج الحربي

موسم 2016/2017

ـ فاز: 2/1

ـ خسر: 1/0

موسم 2015/2016

ـ فاز: 3/1

ـ خسر 2/1

2ـ مع سموحة

موسم 2011/2012

خسر: 1/0

3ـ مع الاتحاد السكندري موسم 2003/2004

خسر: 4/2

ويحتل المقاولون العرب المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 11 نقطة بعدما خاض ذئاب الجبل 8 مباريات، حيث فاز المقاولون في مباراتين وتعادل في 5 لقاءات وتلقى الهزيمة مرة واحدة، وسجل لاعبو المقاولون 8 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أيضا.

بينما يحتل نادي الزمالك المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعدما خاض 8 مباريات، فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو الزمالك 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 3 أهداف فقط.



