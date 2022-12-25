عريضة أرجنتينية تطالب الفرنسيين "بالتوقف عن البكاء" بعد هزيمتهم بنهائي كأس العالم 2022



وقع أكثر من 500 ألف شخص على عريضة عبر الإنترنت أُطلقت في الأرجنتين، تطالب فرنسا "بالتوقف عن البكاء" بعد هزيمتها في نهائي كأس العالم 2022 في قطر.



وقال فالنتين غوميس، المبادر إلى إطلاق العريضة، التي جمعت 570 ألفاً و768 توقيعاً على موقع "تشاينج دوت أورغ" إنه "منذ أن فزنا، لم يتوقف الفرنسيون عن البكاء والشكوى ولا يقبلون أن الأرجنتين بطلة العالم".



وأثار الحكم البولندي سيمون مارسينياك الذي أدار المباراة النهائية الأحد الماضي، انتقادات في فرنسا، خصوصاً حيال قراره منح ركلة جزاء لـ"ألبيسيلستي" بعد خطأ من عثمان ديمبيليه على أنخل دي ماريا في الشوط الأول.



وأعرب فرنسيون عن أسفهم لـ"انعدام لياقة" بعض اللاعبين الأرجنتينيين في الاحتفال عقب التتويج، ولا سيما الحارس إيميليانو مارتينيس.



وقبل أيام، وقع أكثر من 200 ألف شخص في فرنسا على عريضة موجهة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمطالبة بإعادة المباراة النهائية في مونديال قطر بين فرنسا والأرجنتين.



وتزعم العريضة أن التحكيم في المباراة غير نزيه، لأن ركلة جزاء الأرجنتين "لم تكن موجودة"، إضافة إلى أن هناك خطأ على مبابي قبل هدف دي ماريا، حسب العريضة.



ورغم العدد الضخم من التوقيعات على هذه العريضة إلا أن فرصة إعادة المباراة معدومة، ولم يسبق أن حدث ذلك من قبل مع قرارات أكثر جدلا مثل ركلة الجزاء التي منحت ألمانيا كأس العالم على حساب الأرجنتين في نهائي مونديال 1990، بالإضافة إلى طرد لاعبين أرجنتينيين في النهائي.

(وكالات)