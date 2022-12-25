الامارات | الزرعوني يمنح الشارقة لقب كأس رئيس الدولة للشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج سعود الزرعوني، على لقب كأس رئيس الدولة للناشئين للشطرنج. وعادت الوصافة إلى لاعب نادي اتحاد كلباء سالم البلوشي فيما احتلّ لاعب نادي الفجيرة محمد آل علي المركز الثالث. وكان حفل ختام البطولة اقيم مساء الجمعة في مركز الأعمال (أدنوك) بأبوظبي. وأعرب الزرعوني في تصريحات صحافية عن سعادته الغامرة بتحقيق اللقب، وقال إن البطولة كانت قوية منذ انطلاقتها وشهدت منافسة كبيرة.

من جانبه أكد الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، عمر نعمان آل علي، أن الفوز ببطولة الكأس هو اللقب الأغلى محلياً، ويعد من أبرز البطولات التي ينظها اتحاد الامارات للشطرنج والتي تسهم في تسليط الضوء على المواهب الجديدة، ورفد المنتخب بالنجوم القادرين على المنافسة عالمياً، مشيرا الى أن البطولة هذا العام شهدت منافسات قوية حتى مراحلها الأخيرة، متمنيناً للزرعوني التوفيق والنجاح في دراسته وفي مسيرته الشطرنجية ومتابعة تألقه وتحقيق انجازات دولية.