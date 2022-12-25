الامارات | ختام «آسيوية القوس والسهم» في نادي الثقة للمعاقين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت اليوم منافسات البطولة الآسيوية القوس والسهم 2022 (المرحلة الثالثة) التي أقيمت على مدى 5 أيام في نادي الثقة للمعاقين بمشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 31 دولة برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

أسفرت نتائج فئة القوس المحدب فرق نساء عن تتويج الصين تايبيه بالذهبية ونالت كوريا الجنوبية الفضية وفيتنام البرونزية، في حين حصدت الهند ذهبية فئة القوس المحدب فرق ذكور ونالت كوريا الجنوبية الفضية وكزاخستان البرونزية.

وظفرت الصين تايبيه بذهبية فئة القوس المحدب فرق ذكور ونالت الهند الفضية وأوزبكستان البرونزية، بينما شهدت فئة القوس المحدب فردي ذكور فوز فيتنام بالذهبية وكوريا الجنوبية بالفضية والصين تايبيه بالبرونزية.

وشهدت منافسة القوس المحدب فردي إناث صراعاً قوياً ومثيراً على المراكز الأولى قبل أن يحسمه منتخب كزاخستان بحصد الذهبية، وذهبت الفضية إلى بنغلاديش والبرونزية إلى الهند.

حضر مراسم التتويج الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، والدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، والدكتور طارق بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، وحميد المشرخ، الأمين العام لاتحاد الإمارات للقوس والسهم، وحسن المزروعي عضو مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، وتوماس هان نائب رئيس الاتحاد الدولي، وكازي شابول النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي، وطارق أميري رئيس الاتحادين السوداني والإفريقي، والدكتور محمد شريف نائب رئيس الاتحاد الإفريقي، وعبدالله الحواس مساعد الأمين العام للاتحاد العربي.