شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يعلن مواعيد مباريات منتخب الشباب في بطولة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" مواعيد مباريات منتخب مصر للشباب في بطولة أمم افريقيا تحت 20 سنة التي ستقام في مصر خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.



مواعيد مباريات منتخب مصر

من جانبه، أكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أن قرعة بطولة أمم افريقيا أوقعت المنتخب في مجموعة قوية للغاية موضحا أنه يعلم جيدا جميع المنتخبات المتواجدة في البطولة ولكن مجموعة مصر هي الأقوي من بين المجموعات الثلاث.

وشدد جابر علي ثقته الكاملة في لاعبي منتخب مصر ، مناشدا الجماهير المصرية حضور مباريات البطولة لدعم ومؤازرة اللاعبين بقوة للتأهل لكأس العالم للشباب وتحقيق اللقب.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن و قوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق و السنغال و نيجيريا.