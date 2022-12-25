شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبدأ تسويق أحمد فتحى لبيعه فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولى نادى بيراميدز، فتح ملف تسويق أحمد فتحى الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل، خاصة فى ظل عدم اعتماد الجهاز الفنى بقيادة اليونانى تاكيس جونياس على اللاعب.

وعاد أحمد فتحى لقائمة بيراميدز فى الفترة الماضية، رغم عدم الاعتماد عليه، وذلك من أجل تسويق اللاعب وانتظار تلقيه عروضًا من الأندية التى ترغب فى الحصول على خدماته فى الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان بيراميدز تعاقد مع أحمد فتحى فى 11 أبريل 2020 بعدما رفض اللاعب تجديد تعاقده مع الأهلي، وأصبح الجوكر من نجوم الفريق الأزرق فى الموسم الأول، قبل أن يبتعد عن المشاركة برؤية فنية من تاكيس جونياس، الأمر الذى دفع لدراسة عدة قرارات منها الرحيل عن بيراميدز أو الاكتفاء بما قدمه فى الملاعب وإعلان اعتزال الساحرة المستديرة بنهاية عقده.

ويرغب فتحي فى إنهاء مسيرته بشكل احترافى رافضًا مقترحات الانتقال لأندية أقل من مستوى بيراميدز، رغم قدرته على العطاء داخل المستطيل الأخضر، ومن المنتظر أن يحدد الجوكر مصيره بشكل نهائي فى الفترة المقبلة.