شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام المقاولون.. زيزو ويوسف أسامة فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا تحدياً جديداً حينما يحل ضيفاً على نظيره المقاولون العرب بالدوري بحثاًَ عن استمرار قطار الانتصارات بعد مباراة حرس الحدود التى فاز فيها الأبيض برباعية نظيفة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يخوض الفريق المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبدالمجيد - أحمد فتوح

خط الوسط: عمر جابر - عمرو السيسي - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم: يوسف حسن - يوسف أسامة نبيه

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.



ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات حقق الفوز في 6 مواجهات، وتعادل في 2، ولم يخسر أي لقاء، وسجل لاعبوه 17 هدف، وسكنت شباكه 3 أهداف، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 7 برصيد 11 نقطة، حصدهم من 8 مواجهات، حقق الفوز في 2 وتعادل في 5، وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبوه 8 أهداف، وسكنت شباكه 8.