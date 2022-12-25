شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة أحمد الغندور قبل مواجهة سموحة الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تحدياً جديداً اليوم حينما يستضيف تظيره سموحة بالدوري بحثاً عن مواصلة الانتصارات فى المسابقة بعد الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة للمسابقة.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الإنجليزي مارك كلاتينبرج، أسماء طاقم تحكيم مباراة الاهلى وسموحة كالتالى : أحمد الغندور حكم ساحة، والمساعد الأول سمير جمال والمساعد الثاني صالح محمد، والحكم الرابع عمرو رمضان، عمرو الشناوي حكم فيديو، أحمد صلاح مساعد حكم فيديو.

وسبق وأدار أحمد الغندور 15 مباراة للأهلى، حقق الفوز فى 12 لقاء منها وتعادل سلبياً فى ثلاث مباريات ولم يخسر، وكانت آخر مباراة أدارها أحمد الغندور للأهلى أمام أسوان فى الجولة الثانية لدوري هذا الموسم وفاز المارد الاحمر بهدف دون رد .

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في مباراة ولم يخسر وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه أربعة أهداف ، في المقابل يحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

وحقق الأهلى فوزاً على فاركو بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر سموحة من الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في نفس الجولة.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة سموحة مؤكداً على ضرورة مواصلة نغمة الانتصارات في الدوري لإستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين.