شكرا لقرائتكم خبر عن 78 مباراة جمعت الزمالك والمقاولون قبل لقاء الليلة بالدوري.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة مساء اليوم الأحد على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصرى.

78 مباراة جمعت الزمالك والمقاولون قبل لقاء الليلة حقق الفارس الابيض 51 انتصاراً وسجل 116 هدف مقابل ثمانية انتصارات لذئاب الجبل و 50 هدفاً فيما انتهت 19 مباراة بالتعادل بين الفريقين.

المواجهة الأولى بين الطرفين أقيمت فى 30 نوفمبر 1978 بالجولة السادسة وشهدت تفوق المقاولون (3 – 1) تقدم عبد الرحيم محمد للزمالك في الشوط الأول وأحرز المقاولون ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عبر كمال عبودة وحمدي نوح ومجدي كامل.

فيما انتهت أخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله حسام عبد المجيد فى 12 يوليو 2022.