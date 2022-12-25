شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبين يمثلون الزمالك فى البطولة العربية لأندية تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الاثنين منافسات البطولة العربية للأندية لتنس الطاولة والتي ستقام في صالة 2 باستاد القاهرة الدولي بمشاركة 40 نادي يمثلون 12 دولة مختلفة.

ويمثل مصر على صعيد منافسات الرجال كل من الأهلي والزمالك وإنبي، بالإضافة إلى الأهلي والزمالك وجزيرة الورد على صعيد السيدات.

وكشف الجهاز الفني لنادي الزمالك عن قائمة اللاعبين التي ستشارك بالبطولة على صعيد الرجال والسيدات.

وضمت قائمة الرجال كل من أحمد صالح ومحمود أشرف وكريم العراقي وسيد رمضان ومحمد وليد، فيما يقود الجهاز الفني أسامة محروس ومجدي حتاتة.

أما على صعيد السيدات فتشارك يسرا أشرف حلمي وريم العراقي وشهد سامح ومريم يونس وجنا سعد على أن يتواجد كل من أمجد سليمان ووائل فؤاد على رأس الجهاز الفني.

ويضم الأهلى على صعيد الرجال كل من السيد لاشين ومحمد البيلي وشادي مجدي ومحمد شومان وخالد عصر ويوسف عبدالعزيز، وعلى صعيد السيدات فستشارك كل من دينا مشرف ونادين الدولتي وهنا جودة والاء يحيى وسارة الحاكم ورؤى الناغي.

وعقد اتحاد تنس الطاولة مؤتمرا صحفيا امس لاعلان تفاصيل البطولة، حيث تقرر تأجيل القرعة لتقام اليوم بدلا من أمس نظرا لتأخر وصول بعض الوفود.