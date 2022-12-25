شكرا لقرائتكم خبر عن إيتوجا يقود هجوم المصري البورسعيدي أمام الإسماعيلي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن، المدير الفني لفريق المصري تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي في ديربي القناة ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري المصري هذا الموسم.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس: محمود جاد.

الدفاع: محمد فوزي جاد – إسلام أبو سليمة – عماد الدين بوبكر – عمرو السعداوي.

الوسط: إيزي إيميكا – عمرو موسى.

أمامهما: عبد الرحيم دغموم – إلياس الجلاسي – محمد عبد اللطيف "جريندو".

الهجوم: فرانك إيتوجا.

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 6 نقاط، حيث حقق الفوز فى لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

يأمل حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، في تحقيق الفوز الأول له مع الفريق البورسعيدي بعد التعادل في أول مباراتين، وطالب اللاعبين بضرورة العودة لمستواهم والتركيز خلال المباراة من أجل حسم اللقاء، وحذر اللاعبين من صحوة الدراويش على ملعبهم ووسط جماهيرهم.

ويحتل فريق المصرى المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 8 نقاط، حيث حقق الفوز فى لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف.