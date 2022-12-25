شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين يسجلون غيابا عن الأهلى أمام سموحة الليلة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود سبعة لاعبين فى مباراة سموحة المقرر لها السابعة مساء اليوم الأحد على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

يغيب عن الأهلى الليلة كل من أكرم توفيق بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى وبيرسى تاو بسبب تمزق العضلة الضامة وطاهر محمد طاهر بسبب جزع الرباط الداخلى للركبة وأيمن أشرف بسبب رشح الركبة وعمار حمدى بسبب الرباط الصليبى فيما يغيب شادى حسين ورامى ربيعة لأسباب فنية.

تنتظر قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك مواجهات قوية الليلة في الأسبوع التاسع من بطولة الدوري الممتاز، حيث يواجه المارد الأحمر نظيره فريق سموحة ويصطدم الزمالك بفريق المقاولون العرب.

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.