شكرا لقرائتكم خبر عن نقل بطولة إبراهيم مصطفى للمصارعة من استاد القاهرة لبرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المنظمة لبطولة إبراهيم مصطفى للمصارعة، نقل البطولة إلى برج العرب بدلا من إقامتها باستاد القاهرة.

وتستضيف مصر بطولة إبراهيم مصطفى فى الفترة من 23 إلى 26 فبراير المقبل، والتى أدرجها الاتحاد الدولي ضمن بطولات التصنيف العالمى لعام 2023.

ويختار الاتحاد الدولى سنويا 4 بطولات لتكون ضمن بطولات الرانك، وهو ما يحدد تصنيف اللاعبين فى بطولة العالم للكبار.

وتقام بطولة إبراهيم مصطفى كل عام بمصر، فى مختلف فروع المصارعة الرومانية والنسائية والحرة.

وقرر اتحاد المصارعة تقديم موعد إقامة منافسات بطولة الجمهورية للكبار، حيث تقرر إقامتها فى الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الجارى، بدلا من إقامتها فى الأسبوع الأول من مارس المقبل.

وجاء قرار تقديم موعد البطولة حتى يتم من خلالها اختيار المنتخب الذى سيشارك فى بطولة إبراهيم مصطفى.

من ناحية أخرى قرر مسئولو اتحاد المصارعة اختيار إبراهيم عادل مديرا لبطولة إبراهيم مصطفى التى تقام فى الفترة من 23 إلى 26 فبراير المقبل، والتى أدرجها الاتحاد الدولى ضمن بطولات الرانك العالمى لعام 2023.