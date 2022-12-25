شكرا لقرائتكم خبر عن ياو وباسم يقودان هجوم الإسماعيلي أمام المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر محمد نصر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، في تشكيل فريقه الأساسية لتعويض غياب باهر المحمدي استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي في تاسع جولات الدوري الممتاز.

ويغيب "المحمدي" عن هذا اللقاء نظرًا لتراكم البطاقات الصفراء الملونة بعد حصوله على الكارت الأصفر الثالث له فى مباراة إنبي الأخيرة.

وجاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالي ..

حارس المرمى .. محمد كوكو

خط الدفاع .. محمد دسوقي ومحمد هاشم ومحمد نصر وحمدي النقاز

خط الوسط .. عمر الوحش وعماد حمدي

أمامهما .. أحمد مدبولي وصالح جمعه وياو أنور

خط الهجوم .. باسم مرسي

ويجلس على مقاعد بدلاء الدراويش .. أحمد عادل عبد المنعم - عصام صبحي - أحمد محسن - محمد بيومي - محمد مخلوف - محمد عبد السميع - محمود الشبراوي - حازم مرسي - فراس شواط

يستضيف فريق الإسماعيلى في الثالثة إلا ربع عصر اليوم الأحد، في إطار منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

يدخل الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث حقق الإسماعيلي الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، فيما تعادل فريق المصرى مع المقاولون العرب بهدف لمثله.