شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسموحة الليلة فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى نظيره سموحة على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة مثيرة لن تنقصها المتعة الكروية نظراً لقوتها.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسموحة وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

يستعد الأهلى لمواجهة سموحة المقرر لها السابعة مساء اليوم الاحد على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.



مواجهة جديدة تنتظر الاهلى وسموحة مواجهة جديدة تنتظر الاهلى وسموحة تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس مصر بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 على المقاولون العرب فى دور الثمانية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وسجل كريم فؤاد هدف الأهلي في الدقيقة 68، بينما أدرك النيجيري جون أوكولي التعادل للمقاولون بعدها بثماني دقائق.

موعد مباراة الأهلى وسموحة فى الدوري

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة 16 يناير المقبل موعدًا لمباراتي الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، بين الأهلى وسموحة، والزمالك وبيراميدز بعد بلوغهم هذا الدور على حساب المقاولون العرب والمصرى والبنك الأهلى.