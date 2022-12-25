شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. إنبي يعلن تعيين طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة أيمن الشريعى تعيين طلعت يوسف المدير الفني الأسبق للإسماعيلى مديراً فنياً لفريق إنبى لمدة موسمين، ووقع طلعت يوسف، على عقود تدريب فريق إنبى اليوم الأحد بعد الاتفاق مع مسئولي النادى البترولى على كافة الأمور المادية والتعاقدية.

واستقر إنبى على تعيين طلعت يوسف مديراً فنياً بعد المنافسة مع أكثر من مدير فنى خلفاً لـ أحمد كشرى الذى تم توجيه الشكر له بعد الخسارة من الدراويش بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة من الدورى المصري، وذلك لما يمتاز به المدرب من شخصية قوية تناسب إدارة نادى إنبى.

يذكر أن أحمد عبد المنعم كشرى قاد فريق إنبى فى 8 مباريات خلال هذا الموسم، استطاع حصد 6 نقاط فى المركز الخامس عشر بترتيب جدول الدورى المصرى، بعد الفوز فى مباراة والتعادل فى 3 لقاءات والخسارة فى 4 مباريات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلوا 13 هدفا.

وأصبح أحمد كشرى هو الراحل السابع فى الدورى خلال الموسم الجارى بعد مرور 8 جولات فقط من المسابقة، بعد كل من إيهاب جلال (المصري) وعلاء عبد العال (طلائع الجيش) وخالد جلال (البنك الأهلي) وربيع ياسين (أسوان) وخوان كارلوس جاريدو (الإسماعيلى) ونونو الميدا ( فاركو).

وحقق فريق أسوان الفوز على نظيره إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على استاد أسوان الرياضي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.