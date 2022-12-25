شكرا لقرائتكم خبر عن 125 مباراة جمعت الإسماعيلى والمصرى قبل لقاء اليوم.. تعرف على النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استاد برج العرب بالإسكندرية سيكون على موعد مع مواجهة الإسماعيلى ضد المصرى والمقرر لها اليوم الاحد فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرً ، فى إطار الأسبوع الـ 9 من عمر مسابقة الدوري العام.

وعلى خلفية ذلك، رصد "الموقع الرسمى للنادي الإسماعيلي" تاريخ لقاءات الفريقين بمسابقتى الدورى العام وكأس مصر طوال تاريخهما والذى دائما تنتظره جماهير الناديين بصفة خاصة والكرة المصرية بصفة عامة لما يتمتع من ندية وإثارة بين اللاعبين.

لعب الفريقان 125 مباراة، فاز الدراويش فى 55 لقاء تعادل 44 مرة خسر 26 مواجهة، له 169 هدفًا عليه 123 هدفًا، كلين شيت 50 مباراة

– الدورى العام ..

لعب 118 مباراة فاز 52 تعادل 42 خسر 24 له 157 هدفًا عليه 108 هدفًا كلين شيت 48 مباراة

ملعب الإسماعيلى فاز 39 تعادل 16 خسر 4 له 112 هدفًا عليه 47 هدفًا كلين شيت 27 مباراة

ملعب المصرى فاز 13 تعادل 26 خسر 20 له 45 هدفًا عليه 61 هدفًا كلين شيت 20 مباراة

أهداف الإسماعيلى عن طريق 73 لاعبًا بدون لاعبا المصرى فى مرماهما .. عماد سليمان 10 أهداف، شحته 9 أهداف، خالد القماش 7 أهداف، على أبو جريشة 6 أهداف، عوض عبد الرحمن وصلاح أبو جريشة وأسامه خليل ومحمد صلاح أبو جريشة 5 أهداف لكلا منهم، حسنى عبد ربه ومحمد فضل 4 أهداف لكلا منهما، على لافى وإيهاب جلال ومجدى الصياد وجون أوتاكا وعبد الحميد بسيونى وعبد الله السعيد وجون آنطوى ومحمود متولى 3 أهداف لكلا منهم، على عمر وسيد أبو جريشة وسيد بيضو وطه أبو العلا والعربى وآمين دابو وحماده المصرى وأبو طالب العيسوى وعطيه صابر وعمرو فهيم وأحمد فتحى وأحمد الجمل ومهاب سعيد وإبراهيم حسن وشكرى نجيب ومحمد الشامي هدفين لكلا منهم، سيد شارلى وعبده صالح وطه أبو العلا وديمان وأميرو وزكى عبد الرحمن ورضا ويسرى طربوش والسقا وإسماعيل حفنى وهندى أبو آمين ومنصور حافظ وحسن مبارك وحسن درويش وأبو بكر غازى ومحمد حازم وطارق زين ومحمد فكرى الصغير وعاطف عبد العزيز وأدهم السلحدار وفوزى جمال وبشير عبد الصمد وأحمد فكرى الصغير ومحمد بركات ورضا سيكا وعماد النحاس وعبد الرحمن تراورى وعبد الله الشحات ومحمد عبد الواحد ومحمد حمص وأحمد صديق وكوفى ميشاك وكلاتشى وأحمد سمير فرج ومحمد هاشم ووجيه عبد الحكيم وباهر المحمدي وأحمد مدبولي وخالد النبريصي هدفًا لكلا منهم بجانب لاعبا المصرى فى مرماه

كأس مصر ..

لعب 7 مباريات فاز 3 تعادل 2 خسر 2 له 12 هدفًا عليه 15 هدفًا كلين شيت مباراتين ” الخروج بضربات الترجيح مرة واحدة “

الهدافين .. حسنى عبد ربه 3 أهداف، وأحمد سمير فرج وعمر جمال هدفًا لكلا منهما و7 أهداف لم يستدل عليهم حتى الآن