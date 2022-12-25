شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والمقاولون العرب وجها لوجه قبل مواجهة الليلة بالدوري.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادي المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لشوقي غريب المدير الفني للفريق، لخوض مباراة قوية، عندما يصطدم بنظيره نادي الزمالك، في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية، في اللقاء الذي يقام على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.



الزمالك والمقاولون العرب وجهاً لوجه

المقاولون

الترتيب في جدول الدوري: 8

الرصيد: 11 نقطة

خاض: 8 مباريات

فاز في: 2

تعادل في: 5 مباريات

خسر: مباراة واحدة

سجل: 8 أهداف

استقبل: 8 أهداف

ـ الزمالك

الترتيب في جدول الدوري: 2

الرصيد: 20 نقطة

خاض: 8 مباريات

فاز في: 6 مباريات

تعادل في: 2

لا هزيمة

سجل: 17 هدفاً

استقبل: 3 أهداف

واستهل المقاولون العرب مشواره في الدوري بالتعادل مع غزل المحلة بهدف لمثله، ثم تعادل سلبياً مع فيوتشر ثم فاركو، وفاز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتلقى أول هزيمة بهدفين نظيفين أمام بيراميدز، وتعادل مع سموحة سلبياً ثم فاز على إنبي بنتيجة 3/2، قبل أن يتعادل مع النادي المصري بهدفين لمثلهما في الجولة الثامنة من الدوري.