شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مباراة جمعت حسام حسن أمام الإسماعيلى قبل موقعة برج العرب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الإسماعيلى نظيره المصرى البورسعيدى في الثالثة إلا ربع عصر اليوم الأحد، في إطار منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

يدخل الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث حقق الإسماعيلي الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، فيما تعادل فريق المصرى مع المقاولون العرب بهدف لمثله.

وتعد مباراة اليوم هى الصدام رقم 21 بين حسام حسن المدير الفنى للمصرى البورسعيدى والنادى الاسماعيلى حيث التقى من قبل فى 20 مباراة وكان العميد مدرباً لأندية المصري، المصرية للاتصالات، الزمالك، الاتحاد السكندري، سموحة.

حقق حسام حسن 5 انتصارات على الاسماعيلى بينما فعلها الدراويش فى 7 مواجهات وتعادل الطرفين فى 8 مباريات ، سجل لاعبو الاسماعيلى 21 هدف فى أندية العميد وتلقت شباكهم 15 هدفاً.