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20 مباراة جمعت حسام حسن أمام الإسماعيلى قبل موقعة برج العرب اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الإسماعيلى نظيره المصرى البورسعيدى في الثالثة إلا ربع عصر اليوم الأحد، في إطار منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

 

يدخل الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث حقق الإسماعيلي الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، فيما تعادل فريق المصرى مع المقاولون العرب بهدف لمثله. 

 

وتعد مباراة اليوم هى الصدام رقم 21 بين حسام حسن المدير الفنى للمصرى البورسعيدى والنادى الاسماعيلى حيث التقى من قبل فى 20 مباراة وكان العميد مدرباً لأندية المصري، المصرية للاتصالات، الزمالك، الاتحاد السكندري، سموحة.

 

حقق حسام حسن 5 انتصارات على الاسماعيلى بينما فعلها الدراويش فى 7 مواجهات وتعادل الطرفين فى 8 مباريات ، سجل لاعبو الاسماعيلى 21 هدف فى أندية العميد وتلقت شباكهم 15 هدفاً.


ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 6 نقاط، حيث حقق الفوز فى لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف. 

 

في المقابل، يأمل حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، في تحقيق الفوز الأول له مع الفريق البورسعيدي بعد التعادل في أول مباراتين، وطالب اللاعبين بضرورة العودة لمستواهم والتركيز خلال المباراة من أجل حسم اللقاء، وحذر اللاعبين من صحوة الدراويش على ملعبهم ووسط جماهيرهم. 

 

ويحتل فريق المصرى المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 8 نقاط، حيث حقق الفوز فى لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر  مباراتين، وسجل لاعبوه  8 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف. 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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