شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقر على تأهيل أكرم توفيق من جراحة الصليبى فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادى الأهلى على خوض أكرم توفيق لاعب الفريق لفترة التأهيل من جراحة الرباط الصليبى بقطر وذلك عقب خضوعه للجراحة المنتظر أن يجريها فى النمسا فى غضون أيام قليلة.

ويرغب مسئولو الأهلى فى تكرار نفس سيناريو التأهيل الذى خضع له اللاعب إبان إصابته الأولى بالرباط الصليبى وذلك حتى يعود فى أفضل صورة.

وتلقى النادي الأهلي ضربة موجعة قبل أسابيع قليلة على مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، حيث كشفت الفحوصات التي خضع لها أكرم توفيق لاعب الأهلي عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وجاءت إصابة اللاعب في القدم السليمة بعدما سبق وأجرى جراحة في الرباط الصليبي في إحدى القدمين خلال يناير الماضي، لكن إصابتة الاخيرة جاءت في القدم الأخرى.

وتعرض أكرم توفيق لإصابة قوية خلال المران بعدما سقط على الأرض دون تدخل من أحد وظل اللاعب يبكي وخرج من الملعب وتم نقله لأحد المستشفيات، وكشفت الفحوصات عن إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي.

أصيب أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر ضد نيجيريا في كأس أمم أفريقيا بشهر يناير الماضي.

وخاض صاحب الـ25 عاما 11 مباراة في الموسم الجاري مع الأهلي سجل خلالهم هدفا وحيدا.

وإجمالا لعب أكرم توفيق مع الأهلى 75 مباراة سجل هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى فى 4579 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى الابطال الافريقى مرة والسوبر الافريقى مرة وبرونزية كأس العالم للأندية مرة والسوبر المحلى مرة بجانب كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو.