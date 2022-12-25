شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد علي يطير إلى تونس لحضور اجتماع مدربى اتحادات شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، إلى تونس اليوم الأحد، لحضور الاجتماع الفني للمديرين الفنيين لاتحادات شمال إفريقيا.

ويُعقد الاجتماع غدا الاثنين، ويتم خلاله مناقشه شروط تنظيم بطولات اتحاد شمال افريقيا 2023 والذي يضم المديرين الفنيين لمصر وليبيا والجزائر والمغرب وتونس الذي يوجد بها مقر أتحاد شمال افريقيا.

وفي وقت سابق، كشف جمال محمد على، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تم تسليم 6000 شريحة "بور بوينت"، تتضمن محاضرات ومتطلبات اتفاقية التدريب الأفريقية إلى إدارة التطوير بالاتحاد الأفريقي "كاف"، منها 2240 للخرصة التدريبية (A).

وأكد مدير ادارة المدربين أن الشرائح تضمنت 1600 شريحة للرخصة (B) و1360 شريحة للرخصة التدريبية (C) و600 شريحة للرخصة التالية لذلك.

وأوضح جمال محمد على أنه شملت الشرائح أيضا 200 شريحة لباقي متطلبات اتفاقية التدريب الافريقية والتي تتمثل في البرامج الزمنية وخطة تنفيذ الرخص التدريبية، والهيكل الاداري للإدارة الفنية.

وكشف جمال محمد على أنه جاري فحص المحتوي العلمي للرخص التدريبية من قبل الاتحاد الافريقي وبعد الاعتماد سيبدأ التنفيذ الفوري.