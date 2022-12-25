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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على موعد مباراة الهلال والفيحاء ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي، في ظل تغيير نظام البطولة وتحويلها إلى مسابقة مجمعة.

كأس السوبر السعودي.. ما هو موعد مباراة الهلال والفيحاء؟

وسيضرب الهلال موعدًا مع الفيحاء، فيما سيلعب النصر ضد اتحاد جدة، في البطولة التي ستقام فعالياتها خلال الشهر الأول من العام الجديد.

وتقام بطولة كأس السوبر السعودي بنظامها الجديد، خلال الفترة من 24 إلى 29 يناير/ كانون الثاني المقبل، ولكن لم يتم حتى الآن الكشف الملاعب التي سوف تستضيف البطولة، ولكن يبدو أنها ستكون ملاعب محايدة.

وكان نظام بطولة كأس السوبر السعودي القديم، عبارة عن مباراة واحدة فقط، تجمع بين بطلي الدوري والكأس، لتحديد بطل السوبر.

ولكن ابتداءً من الموسم الحالي، سيشارك في السوبر السعودي 4 فرق، وهي: بطل الدوري المحلي للمحترفين ووصيفه، وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين ووصيفه.

ويشارك الهلال بصفته حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، والفيحاء بطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما يشارك الاتحاد وصيف بطولة دوري المحترفين، والنصر سيشارك بصفته ثالث الدوري، بدلًا من وصيف الكأس الذي هو الهلال.

وتُجرى مباراة الهلال والفيحاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، يوم 25 يناير 2023، ولكن لم يتم حتى الآن تحديد الملعب الذي سوف يستضيف المواجهة.

ومن المقرر أن يتم تحديد موعد انطلاق المباراة بالتحديد والملعب المستضيف لها خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم إقامة البطولة بنظام التجمع في العاصمة السعودية الرياض.

وتبدأ البطولة انطلاقًا من الدور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب مـن مباراة واحدة وفي حال التعادل يتم اللجوء مباشرة إلى ضربات الترجيح.

تُذاع مباريات البطولات السعودية على قنوات SSC، ويمكنك مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء عبر شاشتها، بصفتها الناقل الحصري والوحيد لمباريات هذه البطولة.

كما يُمكن مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر دون تقطيع، على منصة "شاهد VIP"، والتي تتولى مسؤولية نقل عدة مسابقات عربية وعالمية، منها الدوري السعودي للمحترفين.

تتواصل التكهنات بشأن حسم صفقة انضمام الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي خلال الأيام المقبلة.

وكان كريستيانو رونالدو فسخ عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد هجومه على إدارة النادي والهولندي إيريك تين هاج مدرب الفريق.

وارتبط اسم قائد منتخب البرتغال خلال الفترة الأخيرة بالانتقال إلى النصر في صفقة قياسية قد تصل تكلفتها إلى نصف مليار يورو وفقا للتقارير، لكن لم يحدث أي شيء رسمي في الصفقة حتى الآن.

وكشفت تقارير أن كريستيانو رونالدو قد يحضر ديربي العاصمة السعودية المقرر بين النصر والهلال (الإثنين) ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، تمهيدا لحسم الصفقة رسميا في الأيام المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن موقع "لا تاردي" الإلكتروني أن رونالدو قد يكون موجودا في ملعب "مرسول بارك"، لمشاهدة ديربي النصر والهلال، موضحة أن مسلسل مستقبل اللاعب على وشك الوصول لكلمة النهاية، بالانضمام إلى "العالمي".

وأوضح الموقع نقلا عن مصادر مقربة منه أن رونالدو سيحضر المباراة كضيف شرف بارز ضمن ممثلي ناديه المقبل.

وكانت تقارير سعودية أكدت (السبت) أن صفقة انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على وشك الحسم، بتمويل من إحدى الشركات الراعية للنادي.

وأوضحت أن إدارة النصر توصلت لاتفاق مع رونالدو ووكيله البرتغالي خورخي مينديز حول كل بنود الصفقة، ويتبقى فقط إنهاء الإجراءات تمهيدا للإعلان الرسمي.

وأشارت إلى أن عقد النصر مع رونالدو سميتد على الأرجح لمدة موسمين ونصف، مقابل 200 مليون يورو في الموسم، بقيمة إجمالية 500 مليون يورو، بما في ذلك الراتب وعقود الإعلانات.

يذكر أن صحيفة "آس" الإسبانية كشفت مؤخرا أيضا أن رونالدو سيوقع عقدا آخر مع النصر حتى 2030 ليصبح بعد انتهاء مسيرته كلاعب سفيرا لملف تنظيم السعودية ومصر واليونان لبطولة كأس العالم 2030.