شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يبدأ الاستعداد لمواجهة فيوتشر بتدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لنادى فاركو بقيادة إيهاب جلال صفحة مباراة غزل المحلة التى أقيمت مساء السبت، على ستاد غزل المحلة بالجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويستعد فاركو لمواجهة فيوتشر المقرر لها الخامسة مساء الأربعاء المقبل على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ونظراً لضيق الوقت يخوض فاركو مرانه اليوم حيث تؤدى العناصر الاساسية التى شاركت فى مباراة غزل المحلة تدريبات استشفائية منعاً للاجهاد فيما يؤدى البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً.

فى سياق أخر، عقد إيهاب جلال، المدير الفنى لنادى فاركو، اجتماعاً مع لاعبيه شرح لهم طريقة عمله خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الالتزام والاجتهاد سيكون شعار التواجد فى التشكيل الأساسى، مشيراً إلى أن المشاركة ليست حكراً على لاعب بعينه وأن الاستبعاد سيكون مصير أى لاعب يثبت تقصيره فى التدريبات والمباريات.

وتعاقد مجلس إدارة نادى فاركو برئاسة عز الدين يشار مع إيهاب جلال ليكون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادى خلفا للبرتغالى نونو الميدا الذى تم توجيه الشكر له بسبب تراجع النتائج.