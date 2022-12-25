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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على موعد مباراة أرسنال ووست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك القنوات الناقلة.

موعد مباراة أرسنال ووست هام في الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب الإمارات مباراة لندنية حامية الوطيس تجمع بين أرسنال ووست هام يونايتد، لحساب فعاليات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي، وهي المباراة الأولى للفريقين في المسابقة منذ توقفها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتوقفت فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج) منذ شهر نوفمبر، من أجل إفساح المجال للمنتخبات لخوض نهائيات كأس العالم 2022.

ويتربع أرسنال على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد وست هام يونايتد في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.

ويدخل أرسنال هذه المباراة بكل قوة وبمعنويات مرتفعة، حيث يرغب الفريق اللندني في القتال بشراسة لتحقيق الفوز والاستمرار في تعزيز رصيده من النقاط للحفاظ على القمة والمنافسة بقوة على اللقب.

ويعلم وست هام يونايتد أهمية هذه المواجهة بالنسبة له، فالفريق مطالب ببذل أقصى جهد ممكن من أجل اقتناص النقاط الثلاث للهروب من القاع، لذا عليه التحضير جيدًا للموقعة لمحاولة نيل مراده.

تقرر انطلاق موعد مباراة أرسنال ووست هام يونايتد مساء يوم الإثنين المقبل، الموافق 26 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023.

وتقام هذه المباراة على أرضية ملعب الإمارات معقل نادي آرسنال، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، 12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، 8:00 مساءً بالتوقيت العالمي جرينيتش.

تُذاع مباريات الدوري الإنجليزي بصفة حصرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على قنوات بي إن سبورتس، وبالتأكيد ستبث مباراة أرسنال ووست هام يونايتد على شاشتها.

وتُنقل مباراة أرسنال ووست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 إتش دي، بتعليق رؤوف خليف.

كما يمكن متابعة مباراة أرسنال ووست هام يونايتد على "بي إن كونكت" وهي الخدمة التي تقدمها شبكة بي إن سبورتس لزوارها على الانترنت.

تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة وست هام يونايتد

حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: بول تيرني، جابرييل، روب هولدينج، بن وايت

خط الوسط: توماس بارتي، مارتن أوديجارد، جرانيت تشاكا

خط الهجوم: إيدي نيكيتاه، جابرييل مارتينيلي، بوكايو ساكا

تشكيل وست هام يونايتد المتوقع لمواجهة أرسنال

حراسة المرمى: فابيانسكي

خط الدفاع: كيهرر، كريج داوسون، كورت زوما، كريسويل

خط الوسط: ديكلان رايس، سوتشيك، جارود بوين، داونز، سعيد بن رحمة

خط الهجوم: جيانلوكا ساكامكا

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 22 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا بالمرتبة 12، برصيد 18 نقطة.

وكان "الريدز" قد تجاوز ضيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، على ملعب أنفيلد، في الجولة الماضية من البريميرليج، قبل فترة التوقف بسبب كأس العالم 2022، حيث سجل أهداف أصحاب الأرض كل من، داروين نونيز (هدفين) وروبرتو فيرمينو.

في المقابل، انتصر فريق أستون فيلا على حساب مضيفه برايتون، بهدفين مقابل هدف وحيد، في نفس الجولة من البريميرليج، على ملعب فالمر.

تقرر انطلاق موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا مساء يوم الإثنين القادم، الموافق 26 من شهر ديسمبر/ كانون أول الحالي، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي موسم 2023/2022.

وتقام هذه المباراة على أرضية ملعب "فيلا بارك" معقل فريق أستون فيلا، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، 5:30 مساءً بالتوقيت العالمي جرينيتش.

تُذاع مباريات الدوري الإنجليزي بصفة حصرية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على قنوات بي إن سبورتس، وبالتأكيد ستبث مباراة ليفربول وأستون فيلا على شاشتها.

وتُنقل مباراة ليفربول وأستون فيلا ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 إتشدي، بتعليق يوسف سيف.

كما يمكن متابعة مباراة ليفربول وأستون فيلا على "بي إن كونكت" وهي الخدمة التي تقدمها شبكة بي إن سبورتس لزوارها على الانترنيت.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، جو جوميز.

خط الوسط: فابينيو، تياجو ألكانتارا، جوردان هيندرسون.

خط الهجوم: كارفاليو، داروين نونيز، محمد صلاح.