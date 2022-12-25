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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا، والتي تقام في إطار الجولة رقم 17 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب فيلا بارك.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي.. والقنوات الناقلة

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 22 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا بالمرتبة 12، برصيد 18 نقطة.

وكان "الريدز" قد تجاوز ضيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، على ملعب أنفيلد، في الجولة الماضية من البريميرليج، قبل فترة التوقف بسبب كأس العالم 2022، حيث سجل أهداف أصحاب الأرض كل من، داروين نونيز (هدفين) وروبرتو فيرمينو.

في المقابل، انتصر فريق أستون فيلا على حساب مضيفه برايتون، بهدفين مقابل هدف وحيد، في نفس الجولة من البريميرليج، على ملعب فالمر.

تقرر انطلاق موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا مساء يوم الإثنين القادم، الموافق 26 من شهر ديسمبر/ كانون أول الحالي، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي موسم 2023/2022.

وتقام هذه المباراة على أرضية ملعب "فيلا بارك" معقل فريق أستون فيلا، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، 5:30 مساءً بالتوقيت العالمي جرينيتش.

تُذاع مباريات الدوري الإنجليزي بصفة حصرية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على قنوات بي إن سبورتس، وبالتأكيد ستبث مباراة ليفربول وأستون فيلا على شاشتها.



وتُنقل مباراة ليفربول وأستون فيلا ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 إتشدي، بتعليق يوسف سيف.

كما يمكن متابعة مباراة ليفربول وأستون فيلا على "بي إن كونكت" وهي الخدمة التي تقدمها شبكة بي إن سبورتس لزوارها على الانترنيت.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، جو جوميز.

خط الوسط: فابينيو، تياجو ألكانتارا، جوردان هيندرسون.

خط الهجوم: كارفاليو، داروين نونيز، محمد صلاح.



تشكيل أستون فيلا المتوقع لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي:

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز

خط الدفاع: يونج، إزري كونسا، كالوم تشامبرز، أوجوستينسون.

خط الوسط: آرون رامسي، بوبكر كامارا، دوجلاس لويز.

خط الهجوم:جون ماكجين، أولي واتكينز، داني إنجز.

ترتيب ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي:

يقبع رفاق محمد صلاح، في المرتبة السادسة في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023 برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد الفيولا في المرتبة الثانية عشر برصيد 18 نقطة.

بعد نهاية كأس العالم 2022، سيكون العرب على موعد مع عُرس كروي مشابه يُقام في مدينة البصرة العراقية، وهو مسابقة خليجي في نسختها رقم 25.

ولطالما كانت بطولة كأس الخليج مثار اهتمام خاص من جميع الجماهير العربية من المحيط وحتى الخليج، ومع تطور مستويات المنتخبات، يفترض أن تكون نسخة البصرة تحديدًا تاريخية بكل المقاييس.

وعلى الصعيد الجماهيري، تترقب أيضًا الجماهير الملاعب المميزة في مدينة البصرة التي ستستقبل المسابقة، والمتوقع أن تمتلئ جنباتها عن آخرها بالجماهير العراقية العاشقة لكرة القدم.

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن أسعار تذاكر خليجي 25 في مؤتمر صحفي عُقد يوم السبت بمدينة البصرة التي ستستقبل البطولة.

وحسب الإعلان، سيتم تقسيم التذاكر إلى فئات، بالألوان الأخضر والأصفر والماروني والسمائي.

هذه الألوان صُنِّفت على حسب التسعيرة، بما يعني أن الأولى باللون الأخضر لأول مباراتين (30 دولارا أمريكيا) أي ما يعادل 45 ألف دينار عراقي.

الفئة الثانية باللون الأصفر، سيكون سعرها أقل من الأولى (20 دولارا) أي ما يعادل 30 ألف دينار.

الفئة الثالثة باللون الماروني في جهة خلف المرميين بالملعب، سيكون سعرها 14 دولارا، أي ما يعادل 20 ألف دينار.

أما الفئة الأخيرة، باللون السمائي سيكون سعرها 10 دولارات، أي 15 ألف دينار عراقي.

خليجي 25

أسعار تذاكر خليجي 25

الفئة الخضراء - 30 دولارا أمريكيا

الفئة الصفراء - 20 دولارا أمريكيا

الفئة الماروني - 14 دولارا أمريكيا

الفئة السمائية - 10 دولارات

حتى الآن لم يقم الاتحاد العراقي لكرة القدم بالإعلان عن آلية حجز تذاكر خليجي 25، ولكن وفقًا للصحف، فإن الأمر سيكون إلكترونيًا بصورة شبه كاملة.

وفي الوقت نفسه، وضعت الحكومة شروط وقواعد شراء التذاكر، على أن يتم الإعلان في وقتٍ لاحق عن كيفية الشراء.

دفع كافة رسوم تأشيرة الدخول للعراق وهما ما تبلغ 200 دولار، ويتسنى لهم دفع الرسوم المذكورة في البوابة الحدودية في البر أو المطار.

ينبغي أن يكون المقدم للطلب عنوان سكن في العراق، ويُمكن الاكتفاء بالحجز الفندقي في حال أن توفر لدى الشخص.

يجب أن يتوفر لديه حجز فندقي يثبت إقامة المشجع في أحد فنادق العراق.

من الضروري أن تكون صلاحية جواز السفر الخاص سارية، وينبغي ألا تقل عن 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

تنطلق أولى مباريات كأس الخليج العربي في نسختها الخامسة والعشرين يوم 6 يناير/ كانون الثاني 2023 المقبل، على استاد البصرة الدولي بحضور 60 ألف متفرج بين منتخبي العراق وعمان.

وستستمر بطولة خليجي 25 حتى إقامة المباراة النهائية يوم 19 يناير\كانون الثاني 2023.