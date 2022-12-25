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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأحد، آخر تطورات حادث سقوط سور أثناء مباراة بكرة السلة بين فريقي الأهلي والاتحاد.

ما هي آخر تطورات حالة مصابي انهيار "مدرج السلة" في مصر؟

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، تحسن الحالة الصحية لـ26 حالة من مصابي حادث سقوط المدرج الرياضي بصالة ألعاب الدكتور حسن مصطفى، بمدينة 6 أكتوبر، في أثناء مباراة كرة السلة بين ناديي الأهلي والاتحاد، ومغادرة مستشفيي 6 أكتوبر المركزي، والشيخ زايد التخصصي.



وقالت إن الحصر النهائي لأعداد الإصابات جراء الحادث، بلغ 28 مواطنا، غادروا جميعا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية، باستثناء حالتين في حاجة إلى تدخلات جراحية بالمستشفى، إحداهما مرتفعة الخطورة، وجار متابعتها.

وألغيت المباراة بصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر عقب انهيار السور بمدرج لجماهير الاتحاد، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحادثة المؤلمة.

أصيب 27 شخصا، في انهيار مدرج رياضي بصالة الدكتور حسن مصطفى، بمدينة السادس من أكتوبر، التابعة لمحافظة جنوب العاصمة القاهرة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أنها دفعت بـ21 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور حسام عبدالغفار أن الحصر المبدئي يشير إلى إصابة 27 مواطنا ما بين كسور ونزيف.

وأشار عبدالغفار إلى أن معظم الإصابات غير مهددة للحياة، وتم نقل 18 مصابا إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، ونقل 9 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبدالغفار يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث الانهيار، ووجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات في محيط الحادث، وتشكيل غرفة مركزية لمتابعة الحادث وتقديم كل الخدمات الإسعافية والطبية على الوجه الأكمل، وبأقصى سرعة، وتوافر جميع الفرق الطبية والتخصصات الجراحية المختلفة في المستشفيات المحيطة بموقع الحادث.

كانت الصالة تستضيف مباراة لكرة السلة بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري، في كأس السوبر المحلية، وتوقف اللقاء بعد انهيار المدرج مع نهاية الربع الثالث، وكان الاتحاد السكندري متقدما بنتيجة 66-45، وألغيت المباراة بعد ذلك.

وقال شهود عيان إن أنوار الصالة انطفأت قبل اتخاذ قرار الإلغاء رسميا، بعد نحو نصف ساعة من التوقف.

وقال عضو لجنة الاتحاد المصري للسلة محمد فتحي إن "منصة حديدية مخصصة لوضع كاميرات البث التلفزيوني وقف عليها مشجعون ولم تحتمل الضغط وسقطت على مشجعين أسفلها"، وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن فتح تحقيق في الحادث.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري، لحساب فعاليات الجولة التاسعة.

ويستقبل الأهلي نظيره سموحة على استاد السلام، في مباراة من العيار الثقيل، يسعى خلالها المارد الأحمر لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في المسابقة المحلية.

ويدخل الأهلي المباراة تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، وهو في المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة، حيث خاض 8 مباريات، تمكن من الفوز بها جميعًا باستثناء تعادله في مباراة واحدة أمام فيوتشر.

فيما سيلعب سموحة تلك المواجهة، بقيادة مدربه طارق العشري، حيث يحتل المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، لكنه خاض 7 مباريات فقط، بواقع فوز واحد و4 تعادلات، مقابل 3 هزائم.

وبالنظر إلى المواجهات التاريخية بين الفريقين، فقد التقى الأهلي وسموحة، 24 مرة في مسابقة الدوري المصري، مقابل 3 مواجهات في كأس مصر.

وفاز الأهلي في 15 مباراة، بينما انتصر سموحة 5 مرات، وخيم التعادل على 7 مواجهات بينهما.

وأحرز لاعبو الأهلي، 46 هدفًا مقابل 24 لسموحة، ويُعد عبدالله السعيد هداف المواجهات بين الفريقين برصيد 8 أهداف جميعها بقميص الأول، فيما يتواجد إسلام محارب في المركز الثاني بـ5 أهداف.