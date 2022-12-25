شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري والهدافين قبل ختام الجولة التاسعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الأحد منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2022-2023 وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.

تنتظر قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك مواجهات قوية الليلة في الأسبوع التاسع من بطولة الدوري الممتاز، حيث يواجه المارد الأحمر نظيره فريق سموحة ويصطدم الزمالك بفريق المقاولون العرب.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

مواعيد مباريات الجولة التاسعة للدورى المصرى

الأحد 25 ديسمبر

الإسماعيلى & المصرى البورسعيدى..2.45 ظهراً

المقاولون العرب & الزمالك..5 مساء

الأهلى & سموحة ..7 مساء

ترتيب الدوري المصرى



جدول ترتيب الدوري المصري

ترتيب هدافى الدورى المصرى

أحمد الشيخ ( المحلة) المركز الأول 6 أهداف

أحمد سيد زيزو ( الزمالك) المركز الثالث 4 أهداف

رفيق كابو (إنبى) المركز الثانى 4 أهداف

خالد قمر ( الطلائع) المركز الرابع 3 أهداف

جوزيف أوشايا ( المقاولون العرب) المركز الخامس 3 أهداف

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.