شكرا لقرائتكم خبر عن كولر لـ "لاعبى الأهلى": اهتزاز شباك الشناوى أمام سموحة الليلة مرفوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى تحذير شديد اللهجة للاعبيه من خطورة استمرار اهتزاز شباك محمد الشناوى للمباراة الثالثة على التوالى اليوم أمام سموحة.

وطالب كولر لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة سموحة، مؤكدا ضرورة مواصلة نغمة الانتصارات في الدوري لاستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين.

وأوضح المدرب السويسري للاعبي الأهلي، أن التركيز مطلوب في جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة التزام كل لاعب بالدور المكلف به طوال أحداث المباراة لعدم تكرار اهتزاز شباك الفريق مثلما حدث في المباراتين الأخيرتين أمام فيوتشر وفاركو.

يستضيف فريق الأهلى نظيره سموحة في السابعة مساء اليوم الأحد على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة لن تنقصها المتعة الكروية نظراً لقوتها.

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في مباراة ولم يخسر وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه أربعة أهداف ، في المقابل يحتل سموحة المركز الثانى عشر برصيد 7 نقاط بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

وحقق الأهلى فوزاً على فاركو بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر سموحة من الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في نفس الجولة.