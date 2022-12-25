القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب الليلة بالدوري المصري

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري

يستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة مساء اليوم الاحد على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصرى.

ترتيب الزمالك والمقاولون فى جدول الدوري

يحتل نادي الزمالك المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعدما خاض 8 مباريات، فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو الزمالك 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 3 أهداف فقط.

ويحتل المقاولون العرب المركز السابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 11 نقطة بعدما خاض ذئاب الجبل 8 مباريات، حيث فاز المقاولون في مباراتين وتعادلوا في 5 لقاءات وتلقوا الهزيمة مرة واحدة، وسجل لاعبوا المقاولون 8 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أيضا.