شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى وسموحة في الدوري قبل لقاء الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى نظيره سموحة في السابعة مساء اليوم الأحد على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة لن تنقصها المتعة الكروية نظراً لقوتها.

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في مباراة ولم يخسر وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه أربعة أهداف ، في المقابل يحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

وحقق الأهلى فوزاً على فاركو بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر سموحة من الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في نفس الجولة.

أحمد الغندور يدير مباراة الاهلى وسموحة تحكيمياً ويعاونه المساعد الأول سمير جمال والمساعد الثاني صالح محمد، والحكم الرابع عمرو رمضان، عمرو الشناوي حكم فيديو، أحمد صلاح مساعد حكم فيديو.

يعد الثنائى حسام عاشور وعبد الله السعيد الثنائى الأهلاوى الأكثر مشاركة فى مواجهات سموحة برصيد 11 مباراة.