شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الإسماعيلى مع صافرة حمادة القلاوى قبل مواجهة المصرى بالدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الإسماعيلى نظيره المصرى البورسعيدى في الثالثة إلا ربع عصر اليوم الأحد، في إطار منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الإسماعيلي والمصري البورسعيدي فى إطار الأسبوع التاسع من عمر مسابقة الدوري العام، حيث سيدير اللقاء حماده القلاوي حكم ساحة، ويعاونه عمر فتحي مساعد أول وأحمد عبد المنعم مساعد ثان وحسني سلطان حكمًا رابعًا، وللفيديو مصطفي مدحت وأسامه السيد.

ويعتبر هذا اللقاء هو الـ 3 الذى يديره "القلاوي" للإسماعيلي طوال تاريخه والـ 2 هذا الموسم، وذلك على النحو التالي ..

لعب مباراتين فاز 1 تعادل 1 خسر 0، له هدفين عليه هدفًا كلين شيت لقاء

– الدورى العام ..

* يوم 23 نوفمبر 2022 تعادل مع فاركو 1 / 1 بالإسكندرية ” باسم مرسي ”

– كأس رابطة الأندية المحترفة ..

* يوم 13 يناير 2022 فاز على سموحه 1 / صفر بالإسكندرية ” عبد الرحمن مجدي ”

– الإنذارات لـ 4 لاعبين ..

* إنذارين لـ محمد مخلوف

* إنذارًا لـ عبد الرحمن مجدي ومحمد هاشم وأحمد عادل عبد المنعم

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 6 نقاط، حيث حقق الفوز فى لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

في المقابل، يحتل فريق المصرى المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 8 نقاط، حيث حقق الفوز فى لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف.