شكرا لقرائتكم خبر عن "الكريسماس" يدفع الأهلى لإنهاء تأشيرة سفر أكرم توفيق للنمسا سريعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق الجهاز الإداري بالنادى الأهلى الزمن لمحاولة إنهاء إجراءات سفر أكرم توفيق لاعب الفريق للنمسا للخضوع لجراحة الرباط الصليبى وذلك خوفاً من أعياد الكريسماس ودخول أغلب الأوروبيين فى أجازات للاحتفال بنهاية السنة.

ومن المقرر أن يطير أكرم توفيق إلى النمسا لإجراء العملية الجراحية هناك بمعرفة الطبيب الذي سبق أن أجرى له الجراحة الأولى في وقت سابق.

وتلقى النادي الأهلي ضربة موجعة قبل أسابيع قليلة على مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، حيث كشفت الفحوصات التي خضع لها أكرم توفيق لاعب الأهلي عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وجاءت إصابة اللاعب في القدم السليمة بعدما سبق وأجرى جراحة في الرباط الصليبي في إحدى القدمين خلال يناير الماضي، لكن إصابتة الاخيرة جاءت في القدم الأخرى.

وتعرض أكرم توفيق لإصابة قوية خلال المران بعدما سقط على الأرض دون تدخل من أحد وظل اللاعب يبكي وخرج من الملعب وتم نقله لأحد المستشفيات، وكشفت الفحوصات عن إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي.

أصيب أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر ضد نيجيريا في كأس أمم أفريقيا بشهر يناير الماضي.

وخاض صاحب الـ25 عاما 11 مباراة في الموسم الجاري مع الأهلي سجل خلالهم هدفا وحيدا.

وإجمالا لعب أكرم توفيق مع الأهلى 75 مباراة سجل هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى فى 4579 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى الابطال الافريقى مرة والسوبر الافريقى مرة وبرونزية كأس العالم للأندية مرة والسوبر المحلى مرة بجانب كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو.