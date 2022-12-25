شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج فيريرا وشوقى غريب مع الزمالك والمقاولون العرب قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مباراة مهمة عندما يلتقى مع نظيره المقاولون العرب، في الخامسة مساء اليوم، الأحد، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري، في لقاء لن يخلوا من المتعة والإثارة حيث يبحث كل فريق عن تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاثة للارتقاء في ترتيب جدول الدوري.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات حقق الفوز في 6 مواجهات، وتعادل في 2، ولم يخسر أي لقاء، وسجل لاعبوه 17 هدف، وسكنت شباكه 3 أهداف، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 7 برصيد 11 نقطة، حصدهم من 8 مواجهات، حقق الفوز في 2 وتعادل في 5، وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبوه 8 أهداف، وسكنت شباكه 8.

البرتغالي جوسفالدو فيريرا فتولى تدريب الزمالك في 71 مباراة نجح خلالها في حصد 51 انتصار وتعادل في 12 مباراة وخسر 8 مباريات أخرى.

تولى شوقي غريب مسئولية القيادة الفنية لفريق المقاولون العرب في نهاية الموسم الماضي، ونجح في إنقاذ الفريق من الهبوط للقسم الثاني، وقاد غريب فريق المقاولون في 15 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلهم وتلقى 3 هزائم.

من جانبه حذر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، من خطورة ذئاب الجبل، ورغبته القوية في تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاثة، مؤكدًا إن لاعبوه مطالبين بالتركيز طوال شوطي اللقاء، والعمل على ترجمة السيطرة والاستحواذ لأهداف، مع التأمين الدفاعي الجيد.