شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد عنتر الباحث عن طوق النجاة على شط بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث محمد عنتر صانع ألعاب النادى المصرى عن طوق النجاة بفرمان من حسام حسن المدير الفنى الجديد للفريق خلال المرحلة المقبلة على شط المدينة الباسلة فى ظل عدم اتضاح موقفه من الاستمرار مع الفريق بتجديد تعاقده أم ينظر إلى العروض التى تلقاها مؤخرا .

ويمتلك محمد عنتر صانع ألعاب المصرى إمكانيات قوية فى مركزه إكتسبها خلال لعبه مسبقا فى صفوف الزمالك قبل الإنتقال لصفوف الفريق البورسعيدى .

يترقب محمد عنتر صانع ألعاب النادي المصري، موقف الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن، ومجلس الإدارة، من تجديد تعاقده مع الفريق البورسعيدي خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل مناقشة عروض يناير المقبل.

و يحترم عنتر تعاقده مع فريق المصرى بشكل كبير و لم يفكر فى البت فى أى عرض إلا بعد حسم النادى البورسعيدى أمره بالمناقشة مع الجهاز الفنى أولا .

وينتهي عقد محمد عنتر مع النادي المصري بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب التفاوض مع أي نادي خلال يناير المقبل، خاصة فى ظل تلقيه عدة عروض محلية وفقا لمصادر مقربه من اللاعب ، غير أن اللاعب ينتظر حسم مصيره من قبل المصري قبل مناقشة أي عروض.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب محمد عنتر فى الصور التالية :