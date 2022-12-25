شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسعى لمواصلة الانتصارات أمام سموحة بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى نظيره سموحة في السابعة مساء اليوم الاحد على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة مثيرة لن تنقصها المتعة الكروية نظراً لقوتها.

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في مباراة ولم يخسر وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه أربعة أهداف ، في المقابل يحتل سموحة المركز الثانى عشر برصيد 7 نقاط بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

وحقق الأهلى فوزاً على فاركو بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر سموحة من الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في نفس الجولة.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة سموحة مؤكداً على ضرورة مواصلة نغمة الانتصارات في الدوري لإستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين.

وأوضح المدرب السويسري للاعبي الأهلي، أن التركيز مطلوب في جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة إلتزام كل لاعب بالدور المكلف به طوال أحداث المباراة لعدم تكرار اهتزاز شباك الفريق مثلما حدث في المباراتين الأخيرتين أمام فيوتشر وفاركو.

وقاد كولر الأهلى فى 12 مباراة، حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى مباراة ولم يخسر وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بعد قيادته للمارد الأحمر فى 5 مباريات فقط، وبعد 3 تدعيمات صيفية فقط اكتفى بها الأهلي قبل انطلاق الموسم.

الأهلى مع كولر لم يستقبل سوى 5 أهداف فى 12 مباراة متتالية كما سجل الفريق 23 هدفا بواقع 4 أهداف فى شباك اتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا، وهدفين فى مرمى الزمالك بكأس السوبر، وهدف فى شباك أسوان وآخر أمام الإسماعيلي بالدوري ورباعية في شباك الداخلية بجانب هدف فى المقاولون بالكأس وهدفين في شباك الطلائع وهدفين في غزل المحلة وثلاثة أهداف في الاتحاد وهدف فى فيوتشر وهدفين في فاركو.

ويستعيد فريق الاهلى جهود نجمه محمد عبد المنعم أمام سموحة بعد انتهاء الإيقاف فيما يستمر غياب الثلاثى بيرسى تاو وطاهر محمد طاهر وعمار حمدى بسبب الإصابة ويغيب أيضاً أكرم توفيق بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبى.

في المقابل ، طالب طارق العشرى المدير الفني لسموحة لاعبيه بضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الاهلى الليلة مشدداً على ضرورة إستغلال أنصاف الفرص لهز شباك محمد الشناوى.

وطالب طارق العشري اللاعبين بالتركيز والأداء الرجولي أمام الأهلي مؤكدًا على أن المباراة صعبه ولكنها ليست بالمستحيلة ، ويعود لصفوف فريق سموحه خالد عبد الفتاح المدافع الأيمن عقب غيابه عن مباراة الاتحاد للإيقاف .

وخاض طارق العشري، مع الموج الأزرق 8 مباريات، فاز خلالها فى مباراة واحدة، وتعادل فى 4 مباريات، وخسر 3 لقاءات.