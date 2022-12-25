شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك في مواجهة صعبة أمام المقاولون العرب الليلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مباراة مهمة عندما يلتقى مع نظيره المقاولون العرب، في الخامسة مساء اليوم، الأحد، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري ، في لقاء لن يخلوا من المتعة والإثارة حيث يبحث كل فريق عن تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاثة للارتقاء في ترتيب جدول الدوري.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات حقق الفوز في 6 مواجهات، وتعادل في 2، ولم يخسر أي لقاء، وسجل لاعبوه 17 هدف، وسكنت شباكه 3 أهداف، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 7 برصيد 11 نقطة، حصدهم من 8 مواجهات، حقق الفوز في 2 وتعادل في 5، وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبوه 8 أهداف، وسكنت شباكه 8.

من جانبه حذر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، من خطورة ذئاب الجبل، ورغبته القوية في تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاثة، مؤكدًا إن لاعبوه مطالبين بالتركيز طوال شوطي اللقاء، والعمل على ترجمة السيطرة والاستحواذ لأهداف، مع التأمين الدفاعي الجيد.

وارتفعت أسهم يوسف حسن للعودة لقيادة هجوم الزمالك بدلاً من التونسي سيف الجزيري، ومن المتوقع أن يخوض الفريق المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى.. محمد عواد، في الدفاع.. محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبدالمجيد - أحمد فتوح، خط الوسط: عمر جابر - عمرو السيسي - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"، خط الهجوم: يوسف حسن - يوسف أسامة نبيه.

على الجانب الأخر، شدد شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، على لاعبيه بضرورة استغلال نقاط ضعف الزمالك، والعمل على إيقاف عناصر القوة المتماثلة في أكثر من لاعب أبرزهم أحمد زيزو، وطلب شوقى غريب من لاعبيه بالثقة في أنفسهم وقدرتهم على تحقيق الفوز أمام الفارس الأبيض وتعويض التعادل المثير بنتيجة 2 / 2 ف المباراة الماضية أمام المصرى.

وكان الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.