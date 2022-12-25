شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق البطولة العربية لتنس الطاولة غدا بمشاركة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات البطولة العربية لأندية تنس الطاولة التى يشارك فيها 39 فريقا على رأسها الأهلى والزمالك، وتستضيف مصر منافسات البطولة العربية لتنس الطاولة للأندية، التي تقام فى الفترة من 25 إلى 31 ديسمبر الجارى، بصالة استاد القاهرة.

ويشارك فى البطولة 6 فرق من مصر في منافسات الرجال والسيدات، هى الأهلى والزمالك وإنبى على مستوى السيدات، والأهلى والزمالك وجزيرة الورد على مستوى السيدات

ويضم الأهلى على صعيد الرجال كل من السيد لاشين ومحمد البيلي وشادي مجدي ومحمد شومان وخالد عصر ويوسف عبدالعزيز، وعلى صعيد السيدات فستشارك كل من دينا مشرف ونادين الدولتي وهنا جودة والاء يحيى وسارة الحاكم ورؤى الناغي.

وفى الزمالك تضم قائمة فريق الرجال كل من أحمد صالح، كريم العراقي محمود أشرف، محمد وليد، السيد رمضان ، وعلى مستوى السيدات يسرا أشرف، ريم خالد، شهد سامح، مريم إبراهيم، جنا محمد.

وعقدت الجمعية العمومية لاتحاد تنس الطاولة خلال الأيام الماضية، وشهدت الموافقة على إلغاء بند 8 سنوات، وتم فتح باب الترشيح للأعضاء وإلغاء القائمة المغلقة.

وتم عرض تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية، وتمت الموافقة على القوائم المالية واعتمادها.