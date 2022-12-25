الامارات | لاعب الأهلي يصاب بقطع في الرباط الصليبي مرتين في عام واحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الأهلي متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم أمس إصابة اللاعب أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي للركبة للمرة الثانية هذا العام وسفره للنمسا للخضوع لجراحة. وأصيب توفيق (25 عاما)، الذي يجيد اللعب في عدة مراكز بالدفاع وخط الوسط، خلال مران صباح الجمعة والتزم الأهلي الصمت حتى ساعة متأخرة اليوم السبت رغم تكهنات صحفية بتعرض لاعب منتخب مصر للإصابة الخطيرة وغيابه لنحو ستة أشهر. وقال أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي عبر موقع النادي على الانترنت إن الفحوص أثبتت إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي.

وأصيب توفيق بقطع في الرباط الصليبي، لكن في الساق الأخرى، مع منتخب مصر خلال كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون في يناير كانون الثاني الماضي.

وعاد للعب قبل نحو شهرين وخاض 11 مباراة هذا الموسم مع الأهلي وسجل هدفا واحدا. وكتب توفيق رسالة عبر انستجرام في وقت سابق اليوم قال فيها إنه يتقبل "الابتلاء"، ونفى ما أثير حول تسبب زميله محمود عبد المنعم (كهربا) في الإصابة، مشيرا إلى عدم حدوث التحام بينهما في التدريب.