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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري، لحساب فعاليات الجولة التاسعة.

ويستقبل الأهلي نظيره سموحة على استاد السلام، في مباراة من العيار الثقيل، يسعى خلالها المارد الأحمر لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في المسابقة المحلية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري (التفاصيل الكاملة)

ويدخل الأهلي المباراة تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، وهو في المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة، حيث خاض 8 مباريات، تمكن من الفوز بها جميعًا باستثناء تعادله في مباراة واحدة أمام فيوتشر.

فيما سيلعب سموحة تلك المواجهة، بقيادة مدربه طارق العشري، حيث يحتل المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، لكنه خاض 7 مباريات فقط، بواقع فوز واحد و4 تعادلات، مقابل 3 هزائم.

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وبالنظر إلى المواجهات التاريخية بين الفريقين، فقد التقى الأهلي وسموحة، 24 مرة في مسابقة الدوري المصري، مقابل 3 مواجهات في كأس مصر.

وفاز الأهلي في 15 مباراة، بينما انتصر سموحة 5 مرات، وخيم التعادل على 7 مواجهات بينهما.

وأحرز لاعبو الأهلي، 46 هدفًا مقابل 24 لسموحة، ويُعد عبدالله السعيد هداف المواجهات بين الفريقين برصيد 8 أهداف جميعها بقميص الأول، فيما يتواجد إسلام محارب في المركز الثاني بـ5 أهداف.

ويُواجه الأهلي نظيره سموحة مساء اليوم الأحد 25 ديسمبر/ كانون أول 2022، على ملعب السلام، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، والخامسة مساءً بالتوقيت العالمي جرينيتش.

ويُطلق صافرة هذه المباراة الحكم أحمد الغندور، بمساعدة سمير جمال وصالح محمد، فيما سيتولى عمرو رمضان مهمة الحكم الرابع، أما تقنية الفيديو فستكون من مهام عمرو الشناوي، ويُعاونه أحمد صلاح.

يمكنك متابعة مباراة الأهلي وسموحة من خلال شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري لموسم 2022-2023.

وتُعتبر قناة أون تايم سبورتس من أبرز القنوات العربية المهتمة بالرياضة، وهي مملوكة للهيئة الوطنية للإعلام المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقع مقرها الرئيسي بالقاهرة.

ما هو تردد قنوات أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة؟

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الخاص بها هو: 11681.

معدل معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2 على القمر الصناعى "نايل سات"

التردد: 12303.

معدل الاستقطاب هو: أفقي.

معدل الترميزهو: 27500.

ويحل نادي الزمالك ضيفا ثقيلا على المقاولون العرب، بملعب عثمان أحمد عثمان، وهي مواجهة سيدخلها كلا الفريقين لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث.

وتُراود الزمالك مساعٍ حثيثة لتحقيق فوز جديد، ومواصلة سلسلة الانتصارات بالدوري الممتاز، بعد الفوز على طلائع الجيش وبيراميدز والبنك الأهلي وحرس الحدود.

من ناحية أخرى، يدخل المقاولون العرب مباراة اليوم ضد الزمالك، وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية، وهو ما دفع مدرب الأبيض جوسفالدو فيريرا لتحذير لاعبيه مطالبا إياهم بضرورة التركيز وغلق صفحة الفوز على حرس الحدود برباعية دون رد.

وبخصوص المواجهات التاريخية بين الفريقين، فقد التقى الزمالك والمقاولون العرب في 45 مناسبة، حقق الأبيض الفوز في 32 منها، مقابل 3 انتصارات للمقاولون، و10 تعادلات.

يُواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب مساء اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022، على ملعب المقاولون، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، والثالثة مساءً بالتوقيت العالمي جرينيتش.

ويطلق صافرة المباراة الحكم عبدالعزيز السيد، ويعاونه المساعد الأول أحمد توفيق طلب والمساعد الثاني محمد عبدالمجيد، والحكم الرابع جلال أحمد، وعلاء صبري حكم فيديو، وأحمد بكر مساعد حكم فيديو.

مباراة الزمالك والمقاولون العرب ستكون منقولة عبر قنوات أون تايم سبورتس المفتوحة على النايل سات، وهي الناقل الوحيد لمباريات الدوري المصري الممتاز، ولم يتم حتى الآن تحديد معلق تلك المواجهة المرتقبة.

وتُعتبر قناة أون تايم سبورت من أبرز القنوات العربية المهتمة بالرياضة، وهي مملوكة للهيئة الوطنية للإعلام المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقع مقرها الرئيسي بالقاهرة.