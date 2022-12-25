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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحل نادي الزمالك ضيفا ثقيلا على المقاولون العرب، بملعب عثمان أحمد عثمان، وهي مواجهة سيدخلها كلا الفريقين لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري؟

وتُراود الزمالك مساعٍ حثيثة لتحقيق فوز جديد، ومواصلة سلسلة الانتصارات بالدوري الممتاز، بعد الفوز على طلائع الجيش وبيراميدز والبنك الأهلي وحرس الحدود.

من ناحية أخرى، يدخل المقاولون العرب مباراة اليوم ضد الزمالك، وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية، وهو ما دفع مدرب الأبيض جوسفالدو فيريرا لتحذير لاعبيه مطالبا إياهم بضرورة التركيز وغلق صفحة الفوز على حرس الحدود برباعية دون رد.

وبخصوص المواجهات التاريخية بين الفريقين، فقد التقى الزمالك والمقاولون العرب في 45 مناسبة، حقق الأبيض الفوز في 32 منها، مقابل 3 انتصارات للمقاولون، و10 تعادلات.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري:

يُواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب مساء اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022، على ملعب المقاولون، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، والثالثة مساءً بالتوقيت العالمي جرينيتش.

ويطلق صافرة المباراة الحكم عبدالعزيز السيد، ويعاونه المساعد الأول أحمد توفيق طلب والمساعد الثاني محمد عبدالمجيد، والحكم الرابع جلال أحمد، وعلاء صبري حكم فيديو، وأحمد بكر مساعد حكم فيديو.

مباراة الزمالك والمقاولون العرب ستكون منقولة عبر قنوات أون تايم سبورتس المفتوحة على النايل سات، وهي الناقل الوحيد لمباريات الدوري المصري الممتاز، ولم يتم حتى الآن تحديد معلق تلك المواجهة المرتقبة.

وتُعتبر قناة أون تايم سبورت من أبرز القنوات العربية المهتمة بالرياضة، وهي مملوكة للهيئة الوطنية للإعلام المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقع مقرها الرئيسي بالقاهرة.

ما هو تردد قنوات أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب؟

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الخاص بها هو: 11681.

معدل معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2 على القمر الصناعى "نايل سات"

التردد: 12303.

معدل الاستقطاب هو: أفقي.

معدل الترميزهو: 27500.

يقام في جدول مباريات اليوم الأحد 25 ديسمبر/ كانون الأول 2022، عدة مواجهات مهمة ومثيرة في الدوري المصري.

وتستكمل مباريات الجولة التاسعة في الدوري المصري اليوم بـ3 مواجهات مثيرة وممتعة، لا سيما أن سيلعب اليوم قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك.

تبدأ مباريات اليوم بمواجهة قوية للغاية بين فريقي الإسماعيلي والمصري البورسعيدي.

وبعدها، سنكون على موعد مع مباراة بين المقاولون العرب والزمالك.

والأمسية ستكون مع مباراة الأهلي متصدر البطولة، وسموحة.

مباراة اليوم الأول في الدوري المصري، ستكون بين الإسماعيلي الذي يأمل في استمرار الفوز، بعد صحوته في آخر لقاء، وتحقيق أول انتصار في الدوري، وفريق المصري مع مدربه العائد حسام حسن.

تقام مباراة الفريقين اليوم عند الثالثة إلا الربع عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة إلى ربع بتوقيت مكة المكرمة على استاد الجيش ببرج العرب.

مباراة الزمالك والمقاولون العرب، وصيف الدوري يسعى لحصد النقاط للاسمرار في الدفاع عن لقبه، أمام صاحب المركز الثامن بـ10 نقاط.

مباراة الزمالك والمقاولون العرب ستقام اليوم، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، على أرضية ملعب استاد المقاولون العرب.

الأهلي، متصدر ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة في مواجهة سموحة، صاحب المركز الـ12 برصيد 7 نقاط.

تنطلق مباراة الأهلي وسموحة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة على أرضية ملعب السلام.

تنقل مباريات الدوري المصري لموسم 2022-2023 على شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري للبطولات المحلية في مصر.

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباريات اليوم في الدوري المصري، بوجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

