الزمالك أمام المقاولون والأهلي يواجه سموحة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 25-12-2022، عدد من المباريات في الدوريات المصري والسعودي.

وتُلعب 3 مواجهات ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري، وهي: الإسماعيلي والمصري، والزمالك أمام المقاولون العرب، والأهلي وسموحة.

وفي الدوري السعودي، تُقام 3 مباريات بالجولة العاشرة، بين ضمك والوحدة، والعدالة ضد أبها، والاتفاق أمام الخليج.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري الممتاز

الإسماعيلي ضد المصري وتنطلق المباارة في تمام 2:45 عصرًا بتوقيت القاهرة، 3:45 عصرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على ON Time Sports 1 HD

المقاولون العرب ضد الزمالك وتنطلق المباراة في تمام 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على ON Time Sports 2 HD

الأهلي ضد سموحة وتنطلق المباراة في تمام 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على ON Time Sports 1 HD

الدوري السعودي

ضمك ضد الوحدة وتنطلق المباراة في تمام 2:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، 3:30 عصرًا بتوقيت السعودية.

العدالة ضد أبها وتنطلق المباراة في تمام 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 مساءً بتوقيت السعودية.

الاتفاق ضد الخليج وتنطلق المباراة في تمام 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت السعودية.

الدوري التونسي

أولمبيك سيدي بوزيد ضد النادي الأفريقي

الصفاقسي ضد النادي البنزرتي

وتنطلق المباراتان في تمام 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 عصرًا بتوقيت السعودية.